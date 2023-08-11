Канцлер Германии выдвинул условия для предоставления Украине ракет Taurus

Правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшие месяцы.

Правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Издание пишет, что канцлер Олаф Шольц опасается эскалации войны. Поэтому он требует внести технические модификации в ракеты, чтобы ВСУ не использовали их для атак по российской территории. В связи с этим продолжаются переговоры с представителями оборонной промышленности. Шольц не одобрит поставку ракет, пока не убедится в том, что его требования по техническим изменениям выполнены.

Издание отмечает, что этот процесс может занять несколько недель.