Канцлер Австрии: санкции ЕС будут ужесточаться, пока война не прекратится

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.

Как передает Report со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

По его словам, Австрия является нейтральной страной в военном плане, но не может согласиться с происходящими преступлениями.

"Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их в себя. И Австрия поддерживает Украину там, где это Украине наиболее нужно", - заявил Негаммер.

"Мы будем ужесточать санкции в рамках ЕС, пока война не прекратится. Сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последний", - подчеркнул он.

В то же время канцлер признал, что нынешние санкции недостаточны, потому что украинцы продолжают гибнуть.

Также Негаммер заявил, что Австрия прилагает усилия, чтобы были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и чтобы эти коридоры были надежными.