Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что передал ему информацию о желании президента Украины Владимира Зеленского провести с ним личные переговоры.
Как передает Report, об этом канцлер заявил на брифинге для австрийских журналистов по итогам переговоров с Путиным в Москве
"Я ему также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции". - сказал Нехаммер.
Он стал первым главой правительства страны - члена Евросоюза, который провел переговоры с российским лидером после начала войны в Украине. До этого канцлер Австрии провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Нехаммер, согласно распространенному заявлению ведомства канцлера сразу после встречи с Путиным, хотел добиться своей поездкой в Москву три важнейшие гуманитарные цели в связи с ожидаемым ожесточением боев на востоке Украины: немедленное прекращение боевых действий, необходимость гуманитарных коридоров для эвакуации раненых и уязвимых групп населения, гуманитарный доступ Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.