Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один

Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что передал ему информацию о желании президента Украины Владимира Зеленского провести с ним личные переговоры.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что передал ему информацию о желании президента Украины Владимира Зеленского провести с ним личные переговоры. Как передает Report, об этом канцлер заявил на брифинге для австрийских журналистов по итогам переговоров с Путиным в Москве "Я ему также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции". - сказал Нехаммер. Он стал первым главой правительства страны - члена Евросоюза, который провел переговоры с российским лидером после начала войны в Украине. До этого канцлер Австрии провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Нехаммер, согласно распространенному заявлению ведомства канцлера сразу после встречи с Путиным, хотел добиться своей поездкой в Москву три важнейшие гуманитарные цели в связи с ожидаемым ожесточением боев на востоке Украины: немедленное прекращение боевых действий, необходимость гуманитарных коридоров для эвакуации раненых и уязвимых групп населения, гуманитарный доступ Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook