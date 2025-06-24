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Канцелярия Нетаньяху: Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана

Канцелярия Нетаньяху: Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах.
В регионе
24 июня 2025 г. 10:34
Канцелярия Нетаньяху: Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана

Израиль достиг всех целей военной операции против Ирана, устранив угрозу в ядерной и ракетной сферах.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп перед объявлением о прекращении огня между Ираном и Израилем звонил Нетаньяху с требованием остановить все боевые действия, так как Тегеран уже "значительно ослаблен".

"Больше никакой войны, никаких сражений. Иранцы значительно ослаблены", - сказал Трамп.

В канцелярии израильского премьера отметили, что Израиль согласился на предложение Трампа. При этом отметив, что Израиль решительно ответит на любые нарушения прекращения огня.

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Версия на английском языке Netanyahu's office: Israel achieved all goals of military operation against Iran
Версия на азербайджанском языке Netanyahunun ofisi: İrana qarşı hərbi əməliyyatın bütün məqsədlərinə çatmışıq

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