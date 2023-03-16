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Канадский профессор: Гибель Махсы Амини привела к серьезным протестам в Иране

Канадский профессор: Гибель Махсы Амини привела к серьезным протестам в Иране Смерть 22-летней Махсы Амини привела к призывам смены режима в Иране.
В регионе
16 марта 2023 г. 11:20
Канадский профессор: Гибель Махсы Амини привела к серьезным протестам в Иране

Смерть 22-летней Махсы Амини привела к призывам смены режима в Иране.

Как передает Report, об этом профессор социологии и мусульманских исследований Университета Уилфрида Лорье (Канада) Жасмин Зин заявила на проходящей в Баку международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

По ее словам, убийство Махсы Амини полицией нравов в Иране за неправильное ношение хиджаба привело к серьезным протестам женщин по всей стране, которые требуют смены режима.

В свою очередь Жасмин Зин отметила, что в мире существует много ложных стереотипов касательно мусульманок, от которых для борьбы с исламофобией необходимо избавляться.

По ее словам, в Канаде исламофобия является большой проблемой. В стране дважды совершались атаки на мусульман.

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Версия на английском языке Canadian Professor: Mahsa Amini's death sparked serious protests in Iran

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