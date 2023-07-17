Канада запустит программу для постоянного проживания для украинских беженцев

Власти Канады запускают новую иммиграционную программу для украинских беженцев. Она позволит украинским семьям, находящимся в стране, получить статус постоянных резидентов.

Власти Канады запускают новую иммиграционную программу для украинских беженцев. Она позволит украинским семьям, находящимся в стране, получить статус постоянных резидентов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал министр иммиграции страны Шон Фрейзер.

Он пояснил, что Канада предоставит спасение разделенным семьям, благодаря этой программе воссоединения, и поможет им обустроить жизнь в новых общинах страны.

Право на участие в программе будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в этой стране.

Запуск программы запланирован на октябрь этого года. Программа будет бесплатной и будет действовать в течение года.