О нас

Канада запустит программу для постоянного проживания для украинских беженцев

Канада запустит программу для постоянного проживания для украинских беженцев Власти Канады запускают новую иммиграционную программу для украинских беженцев. Она позволит украинским семьям, находящимся в стране, получить статус постоянных резидентов.
В регионе
17 июля 2023 г. 16:25
Канада запустит программу для постоянного проживания для украинских беженцев

Власти Канады запускают новую иммиграционную программу для украинских беженцев. Она позволит украинским семьям, находящимся в стране, получить статус постоянных резидентов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал министр иммиграции страны Шон Фрейзер.

Он пояснил, что Канада предоставит спасение разделенным семьям, благодаря этой программе воссоединения, и поможет им обустроить жизнь в новых общинах страны.

Право на участие в программе будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в этой стране.

Запуск программы запланирован на октябрь этого года. Программа будет бесплатной и будет действовать в течение года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Canada to launch permanent residence program for Ukrainian refugees

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
Элиуд Эмери: Строительство Арменией металлургического завода негативно отразится на экологии всего региона
15 июля 2023 г. 11:56
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi