Канада выделит Украине около 270 млн долларов военной помощи

Сумма расходов для продолжения операции военных советников Unifier, которую правительство Канады проводит на Украине, составит 340 млн канадских долларов (268 млн долларов США).

Сумма расходов для продолжения операции военных советников Unifier, которую правительство Канады проводит на Украине, составит 340 млн канадских долларов (268 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Кроме того, как отметили в пресс-службе военного ведомства, между странами достигнута договоренность об обмене разведывательной информацией, оказании помощи в проведении киберопераций, а также поставках Киеву средств индивидуальной защиты.

Ранее в четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что военные инструкторы продолжат нахождение в Украине в рамках операции Unifier до 2025 года, а численность контингента увеличится с 200 до 400 человек.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. Ранее Оттава уже заявляла о поставках Киеву униформы и оборудования для украинской армии.