Канада выделит свыше 40 млн долларов для подготовки украинских пилотов F-16

Канада выделит Украине дополнительные 44 млн долларов.

Канада выделит Украине дополнительные 44 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны Канады Билла Блэра.

По его словам, эти средства пойдут на обучение пилотов истребителей F-16.

"Канада выделит 60 млн канадских долларов (44,3 млн долларов), чтобы помочь украинским пилотам в обучении полетам на F-16", - заявил он.

Ожидается, что Нидерланды и Дания поставят Киеву десятки самолетов F-16 в этом году, что станет важным шагом в предоставлении Украине современного оружия. Сроки поставок зависят от подготовки украинских пилотов, а также от наличия у Украины достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов, заключили в издании.