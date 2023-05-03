Канада ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России

Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана.

Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на заявление МИД Канады, причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.

"Канада вводит дополнительные санкции в соответствии с Положением о специальных экономических мерах. Это 11 пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима с октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Сегодняшний список санкций включает в себя одну организацию и девять физических лиц за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране и за рубежом.

Канада также принимает меры против высшего руководства Paravar Pars, ключевого иранского производителя беспилотников, поддерживающего неоправданное и полномасштабное вторжение России в Украину, передавая беспилотники армии РФ.