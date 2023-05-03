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Канада ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России

Канада ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана.
В регионе
3 мая 2023 г. 23:16
Канада ввела санкции против Ирана за поставки беспилотников России

Канада ввела очередной пакет санкций против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на заявление МИД Канады, причиной для этого стали поставки в РФ дронов, которые затем применялись против Украины.

"Канада вводит дополнительные санкции в соответствии с Положением о специальных экономических мерах. Это 11 пакет санкций, введенных Канадой против иранского режима с октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Сегодняшний список санкций включает в себя одну организацию и девять физических лиц за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране и за рубежом.

Канада также принимает меры против высшего руководства Paravar Pars, ключевого иранского производителя беспилотников, поддерживающего неоправданное и полномасштабное вторжение России в Украину, передавая беспилотники армии РФ.

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