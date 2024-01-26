Канада возобновит поставки Турции частей для БПЛА

Канада отменяет запрет на поставки Турции комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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Сообщается, что стороны достигли соответствующего соглашения в начале января. Согласно условиям договора, экспорт должен возобновиться после того, как Анкара завершит процесс одобрения вступления Швеции в НАТО. Также Оттава требовала большей прозрачности относительно применения турецких БПЛА с канадскими комплектующими.
Канада в 2020 году ввела запрет на поставки Турции комплектующих для БПЛА после того, как Азербайджан использовал турецкие дроны в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны.
Ранее парламент Турции одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО. После этого, ратификация членства Швеции в НАТО была официально утверждена президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.