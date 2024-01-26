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Канада возобновит поставки Турции частей для БПЛА

Канада возобновит поставки Турции частей для БПЛА Канада отменяет запрет на поставки Турции комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В регионе
26 января 2024 г. 23:06
Канада возобновит поставки Турции частей для БПЛА

Канада отменяет запрет на поставки Турции комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Сообщается, что стороны достигли соответствующего соглашения в начале января. Согласно условиям договора, экспорт должен возобновиться после того, как Анкара завершит процесс одобрения вступления Швеции в НАТО. Также Оттава требовала большей прозрачности относительно применения турецких БПЛА с канадскими комплектующими.

Канада в 2020 году ввела запрет на поставки Турции комплектующих для БПЛА после того, как Азербайджан использовал турецкие дроны в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны.

Ранее парламент Турции одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО. После этого, ратификация членства Швеции в НАТО была официально утверждена президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Türkiyəyə “Bayraktar”ın hissələrinin tədarükünü bərpa edəcək

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