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Канада внесла в санкционный список в отношении России 10 физлиц и 153 юрлица

Канада внесла в санкционный список в отношении России 10 физлиц и 153 юрлица Власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических и 153 юридических лица.
В регионе
23 февраля 2024 г. 20:32
Канада внесла в санкционный список в отношении России 10 физлиц и 153 юрлица

Власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических и 153 юридических лица.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - сказано в документе.

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Версия на английском языке Canada sanctions 10 more people in Russia
Версия на азербайджанском языке Kanada Rusiyanın 163 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiya tətbiq edib

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