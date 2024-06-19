Канада внесла КСИР в список террористических организаций

Власти Канады признали Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией.
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"Наше правительство приняло решение внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом Канады", - сказал он.
Министр добавил, что такими действиями Оттава "посылает четкий сигнал о том, что Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР".
Леблан пояснил, что власти приняли решение поместить КСИР в список террористических организаций "по рекомендации канадских спецслужб, а также исходя из внешнеполитических соображений". По его утверждению, Оттава получила от спецслужб "весомые и убедительные доказательства", что это необходимо сделать.