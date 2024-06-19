Канада внесла КСИР в список террористических организаций

Власти Канады признали Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией.

Власти Канады признали Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр общественной безопасности Доминик Леблан.

"Наше правительство приняло решение внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом Канады", - сказал он.

Министр добавил, что такими действиями Оттава "посылает четкий сигнал о том, что Канада будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для борьбы с террористической организацией КСИР".

Леблан пояснил, что власти приняли решение поместить КСИР в список террористических организаций "по рекомендации канадских спецслужб, а также исходя из внешнеполитических соображений". По его утверждению, Оттава получила от спецслужб "весомые и убедительные доказательства", что это необходимо сделать.