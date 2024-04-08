Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS

Канада ведет переговоры с Австралией, Великобританией и США о возможном вступлении в военный альянс AUKUS.

Канада ведет переговоры с Австралией, Великобританией и США о возможном вступлении в военный альянс AUKUS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам.

"Мы уже являемся наблюдателями в рабочих группах второго компонента AUKUS. У нас состоялись отличные переговоры с США, Великобританией и Австралией о том, как мы можем работать еще ближе. Откровенно говоря, это хорошие новости", - сказал Трюдо.

AUKUS - партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США, созданное в сентябре 2021 года для реализации ряда совместных оборонных инициатив по двум направлениям.