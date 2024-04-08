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Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS

Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS Канада ведет переговоры с Австралией, Великобританией и США о возможном вступлении в военный альянс AUKUS.
В регионе
8 апреля 2024 г. 21:00
Канада ведет переговоры о возможном вступлении в альянс AUKUS

Канада ведет переговоры с Австралией, Великобританией и США о возможном вступлении в военный альянс AUKUS.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам.

"Мы уже являемся наблюдателями в рабочих группах второго компонента AUKUS. У нас состоялись отличные переговоры с США, Великобританией и Австралией о том, как мы можем работать еще ближе. Откровенно говоря, это хорошие новости", - сказал Трюдо.

AUKUS - партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США, созданное в сентябре 2021 года для реализации ряда совместных оборонных инициатив по двум направлениям.

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Версия на английском языке Canada negotiating possible entry into AUKUS alliance

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