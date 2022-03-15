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Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц.
В регионе
15 марта 2022 г. 17:45
Канада расширила санкции против России

Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении правительства североамериканской страны.

Согласно обновленному списку, под ограничения попали в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников, официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев и заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Rusiyanın daha 15 rəsmisinə sanksiya tətbiq edib

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