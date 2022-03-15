Канада расширила санкции против России

Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц.

Канада расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный список еще 15 российских должностных лиц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении правительства североамериканской страны.

Согласно обновленному списку, под ограничения попали в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников, официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев и заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов.