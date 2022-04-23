Канада предоставила ВС Украины гаубицы M777

Канада передала Украине 155-мм гаубицы M777.

Канада передала Украине 155-мм гаубицы M777.

Как передает Report, об этом министр национальной обороны Канады Анита Ананд написала в Twitter.

"Канада выступает на стороне Украины. Мы доставили несколько гаубиц M777 и соответствующие боеприпасы украинским силам во взаимодействии со США", - отметила она.

По ее словам, страна предоставила Украине дополнительные боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf.

Кроме того, она сообщила, что официальная Оттава предоставит бронетехнику и другую поддержку ВС Украины.

Канадский телеканал CBC сообщает, что Украина получила 4 относительно новых гаубиц M777.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что власти Канады отправят в Украину крупнокалиберную артиллерию в рамках очередных поставок летальных вооружений этой стране.