КАМАЗ перейдет на четырехдневный график на фоне непростой ситуации на авторынке

КАМАЗ вслед за "АвтоВАЗом" и "ГАЗом" также объявил о переводе производства на сокращенный четырехдневный график на фоне непростой ситуации на авторынке.

КАМАЗ вслед за "АвтоВАЗом" и "ГАЗом" также объявил о переводе производства на сокращенный четырехдневный график на фоне непростой ситуации на авторынке.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление автопроизводителя.

"Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа", - сказано в сообщении.

По итогам полугодия рынок грузовиков сократился почти на 60%. В КАМАЗ продажи уменьшились на 30%. В качестве причины указывается недальновидная политика импортеров иностранной техники и денежно-кредитная политика Банка России.

В этой ситуации ожидать роста продаж выпущенной в 2025 году техники не приходится, отметили в компании. На фоне этого российские производители грузовой техники вынуждены предпринимать меры по сокращению производства, чтобы сохранить финансовую устойчивость и не прибегать к сокращению персонала, в том числе за счет четырехдневной рабочей недели.