Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Лидер основной оппозиционной партии Турции Камал Кылычдароглу может быть арестован.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в отношении председателя Республиканской народной партии (CHP) завершено следствие по обвинению в "оскорблении через СМИ" на основании жалобы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сына Билала.

Из-за проявленной позиции после безуспешной попытки государственного переворота в Турции президент Турции забрал заявление, которое он подал в отношении К.Кылычдароглу.

Однако на основании жалобы Б.Эрдогана в отношении председателя CHP составлен обвинительный акт с требованием ареста на срок 2 года и 8 месяцев.