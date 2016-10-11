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    Камал Кылычдароглу может быть арестован

    В отношении председателя CHP составлен обвинительный акт с требованием ареста на срок 2 года и 8 месяцев

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Лидер основной оппозиционной партии Турции Камал Кылычдароглу может быть арестован.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, в отношении председателя Республиканской народной партии (CHP) завершено следствие по обвинению в "оскорблении через СМИ" на основании жалобы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сына Билала.

    Из-за проявленной позиции после безуспешной попытки государственного переворота в Турции президент Турции забрал заявление, которое он подал в отношении К.Кылычдароглу. 

    Однако на основании жалобы Б.Эрдогана в отношении председателя CHP составлен обвинительный акт с требованием ареста на срок 2 года и 8 месяцев.

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