Калын: Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС снизит напряженность

Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС поможет снизить напряженность.

Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС поможет снизить напряженность.

Как передает Report, такое мнение привел официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN .

"В скором времени может появиться возможность посещения МАГАТЭ Запорожской АЭС в Украине. Верим, что визит на некоторое время остановит напряженность. Никто, включая Россию, не хочет ядерной катастрофы. Мы призываем международные делегации обеспечить безопасность атомной электростанции", - отметил он.