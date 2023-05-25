Калын: В ближайшей перспективе ожидается встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана

Встреча лидеров Турции, России, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе.

Встреча лидеров Турции, России, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN Türk.

"В переговорный процесс вмешались выборы. Пятнадцать дней назад наш министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу принял участие во встрече в Москве. Предстоящие встречи будут продолжены на уровне заместителей министров. В ближайшей перспективе, после того как переговоры созреют, будет принято решение и можно будет действовать. Есть также вопросы, которые предстоит обсудить на уровне лидеров. Могу сказать, что это будет реализовано в ближайшей перспективе", - сказал Калын.