О нас

Калын: В ближайшей перспективе ожидается встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана

Калын: В ближайшей перспективе ожидается встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана Встреча лидеров Турции, России, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе.
В регионе
25 мая 2023 г. 11:29
Калын: В ближайшей перспективе ожидается встреча лидеров Турции, РФ, Сирии и Ирана

Встреча лидеров Турции, России, Сирии и Ирана по нормализации отношений Анкары и Дамаска возможна в ближайшей перспективе.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN Türk.

"В переговорный процесс вмешались выборы. Пятнадцать дней назад наш министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу принял участие во встрече в Москве. Предстоящие встречи будут продолжены на уровне заместителей министров. В ближайшей перспективе, после того как переговоры созреют, будет принято решение и можно будет действовать. Есть также вопросы, которые предстоит обсудить на уровне лидеров. Могу сказать, что это будет реализовано в ближайшей перспективе", - сказал Калын.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kalin: Leaders of Türkiye, Russia, Syria and Iran expected to meet soon

Самое важное

Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Россию
25 мая 2023 г. 10:27
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ
23 мая 2023 г. 15:05
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
ЮНЕСКО дала официальный ответ на обращение Общины Западного Азербайджана
23 мая 2023 г. 11:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
23 мая 2023 г. 10:16
В Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
ФотоВ Вильнюсе состоялась встреча президента Азербайджана с премьер-министром Литвы
22 мая 2023 г. 22:35
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
Ильхам Алиев: Литва и Азербайджан успешно сотрудничают друг с другом как стратегические партнеры 
22 мая 2023 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев проинформировал литовского коллегу о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
22 мая 2023 г. 13:10
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
В Баку проходит конференция, организованная ПА ОБСЕ и Милли Меджлисом
22 мая 2023 г. 10:35
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi