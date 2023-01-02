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Калын: Турция ожидает партнерства от США в борьбе с терроризмом в Сирии

Калын: Турция ожидает партнерства от США в борьбе с терроризмом в Сирии Анкара ждет от Соединенных Штатов приверженности духу партнерства в вопросе противодействия на севере Сирии террористическим организациям.
В регионе
2 января 2023 г. 19:08
Калын: Турция ожидает партнерства от США в борьбе с терроризмом в Сирии

Анкара ждет от Соединенных Штатов приверженности духу партнерства в вопросе противодействия на севере Сирии террористическим организациям.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, никто не должен ожидать от Турции безмолвия при наличии террористической угрозы в стране и непосредственно за ее пределами.

"Мы ожидаем, что США будут следовать духу партнерства и всерьез воспринимать проблемы безопасности Турции", - сказал представитель Эрдогана.

Он добавил, что Анкара не приемлет навязывания односторонней политики, откуда бы она ни исходила, и надеется на развитие отношений с США, исходя из взаимных интересов.

Калын также отметил, что в Анкаре ожидают от Штатов и России выполнения своих обязательств в рамках соглашений 2019 года по Сирии.

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