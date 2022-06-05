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Калын: Турция надеется на скорое решение по поставкам зерна из портов Украины

Калын: Турция надеется на скорое решение по поставкам зерна из портов Украины Транспортировка украинского зерна через турецкие проливы на мировые рынки – наиболее разумный и осуществимый вариант вклада в устранение продовольственного кризиса.
В регионе
5 июня 2022 г. 06:41
Калын: Турция надеется на скорое решение по поставкам зерна из портов Украины

Транспортировка украинского зерна через турецкие проливы на мировые рынки – наиболее разумный и осуществимый вариант вклада в устранение продовольственного кризиса.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что Анкара прилагает максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса, вызванного войной между Россией и Украиной.

По его словам, для этого нужно в первую очередь разминировать подходы к украинским портам, в особенности, в районе Одессы.

"Безусловно, при этом имеют место совершенно справедливые ожидания гарантий того, что в эти порты затем не войдут российские суда", - заверил Калын.

Пресс-секретарь подчеркнул, что также важно координировать работу судоходства, что стало бы возможным посредством мониторингового механизма с участием Турции, ООН, Украины и России.

"Обсуждения по вопросу создания подобного Механизма (с центром в Стамбуле) продолжаются в целом в позитивном ключе. Российская сторона не выразила негативной реакции на эти инициативы. Украинская также считает предложение отвечающим интересам страны", - сказал Калын.

По его словам, конкретные шаги по этому вопросу ожидаются уже в ближайшие дни.

Калын напомнил, что на следующей неделе в Турцию прибудет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы надеемся, что визит Лаврова подготовит соответствующую почву - путем подписания протокола и меморандума. Будет принято решение и поставки начнутся в самом скором времени. Могу сказать так - если, к примеру, даже завтра достигнем договоренности, то морские перевозки начнутся как минимум спустя 3-5 недель. Предварительно нужно очистить акваторию от мин и создать коридор. Поэтому говорим коллегам: надо начинать как можно скорее», - отметил пресс-секретарь президента.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna taxılının dünya bazarlarına çatdırılması yaxın vaxtlarda başlaya bilər

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