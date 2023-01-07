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Калын: Турция надеется на продление перемирия в Украине

Калын: Турция надеется на продление перемирия в Украине Режим прекращения огня, который объявила Россия в ходе боевых действий на Украине, должен длиться дольше 36 часов.
В регионе
7 января 2023 г. 23:30
Калын: Турция надеется на продление перемирия в Украине

Режим прекращения огня, который объявила Россия в ходе боевых действий в Украине, должен длиться дольше 36 часов.

Как передает Report со ссылкой на A Haber, об этом заявил официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся стороны конфликта", - сказал Калын.

Он отметил, что турецкая сторона готова приложить максимум усилий, чтобы сформировать условия диалога для прекращения боевых действий.

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Версия на азербайджанском языке Kalın: “Rusiyanın elan etdiyi atəşkəs 36 saatdan çox davam etməlidir”

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