Калын: Турция может не успеть рассмотреть ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО

У Швеции и Финляндии есть около 2-2,5 месяцев, чтобы выполнить условия, необходимые для ратификации их заявок в НАТО со стороны Турции.
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"У нас есть вопрос времени, если они хотят присоединиться к НАТО до саммита Альянса. Учитывая, что парламент уйдет на каникулы за некоторое время до выборов, у вас есть 2-2,5 месяца, чтобы сделать все это", - пояснил Калын.
Как указал представитель Эрдогана, одобрение заявок Швеции и Финляндии со стороны турецкого парламента зависит от того, насколько быстро стороны выполнять требования Анкары. Он также добавил, что в основном изменения требуются от Стокгольма.
"Швеция полностью привержена выполнению соглашения, которое было подписано в прошлом году в Мадриде, но стране нужно еще шесть месяцев, чтобы написать новые законы, которые позволят судебной системе применять новые определения терроризма, - подчеркнул Калын.