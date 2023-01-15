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Калын: Турция может не успеть рассмотреть ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО

Калын: Турция может не успеть рассмотреть ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО У Швеции и Финляндии есть около 2-2,5 месяцев, чтобы выполнить условия, необходимые для ратификации их заявок в НАТО со стороны Турции.
В регионе
15 января 2023 г. 12:52
Калын: Турция может не успеть рассмотреть ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО

У Швеции и Финляндии есть около 2-2,5 месяцев, чтобы выполнить условия, необходимые для ратификации их заявок в НАТО со стороны Турции.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. По его словам, именно столько времени осталось до ухода парламента республики на каникулы перед выборами главы государства.

"У нас есть вопрос времени, если они хотят присоединиться к НАТО до саммита Альянса. Учитывая, что парламент уйдет на каникулы за некоторое время до выборов, у вас есть 2-2,5 месяца, чтобы сделать все это", - пояснил Калын.

Как указал представитель Эрдогана, одобрение заявок Швеции и Финляндии со стороны турецкого парламента зависит от того, насколько быстро стороны выполнять требования Анкары. Он также добавил, что в основном изменения требуются от Стокгольма.

"Швеция полностью привержена выполнению соглашения, которое было подписано в прошлом году в Мадриде, но стране нужно еще шесть месяцев, чтобы написать новые законы, которые позволят судебной системе применять новые определения терроризма, - подчеркнул Калын.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İsveç və Finlandiyaya NATO ilə bağlı vaxt qoyub

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