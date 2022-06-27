Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции

Турция не будет присоединяться к санкциям в отношении России, так как это ударит по экономике страны.

"Турция не будет присоединяться к санкциям в отношении России, так как это ударит по экономике страны".

Как передает Report, об этом сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям, потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников", - подчеркнул он.

Представитель турецкого президента отметил, что Анкара "открыто заявила" о своей позиции западным странам, и с их стороны "есть понимание".

"Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим", - резюмировал Калын.