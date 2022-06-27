О нас

Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции

Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции Турция не будет присоединяться к санкциям в отношении России, так как это ударит по экономике страны.
В регионе
27 июня 2022 г. 00:10
Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции

"Турция не будет присоединяться к санкциям в отношении России, так как это ударит по экономике страны".

Как передает Report, об этом сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям, потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников", - подчеркнул он.

Представитель турецкого президента отметил, что Анкара "открыто заявила" о своей позиции западным странам, и с их стороны "есть понимание".

"Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим", - резюмировал Калын.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Закир Гасанов: На любую провокацию на границе с Арменией принимаются незамедлительные меры реагирования
Закир Гасанов: На любую провокацию на границе с Арменией принимаются незамедлительные меры реагирования
26 июня 2022 г. 23:29
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план Кяльбаджара
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план Кяльбаджара
26 июня 2022 г. 20:32
Глава государства заложил фундамент санатория Истису в Кяльбаджаре
Глава государства заложил фундамент санатория "Истису" в Кяльбаджаре
26 июня 2022 г. 19:43
Президент ознакомился со строительством международного аэропорта Лачин
Президент ознакомился со строительством международного аэропорта Лачин
26 июня 2022 г. 19:37
Ильхам Алиев принял участие в открытии малой ГЭС Кяльбаджар-1
Ильхам Алиев принял участие в открытии малой ГЭС "Кяльбаджар-1"
26 июня 2022 г. 19:34
Президент Азербайджана принял участие в открытии воинской части в Кяльбаджаре
Президент Азербайджана принял участие в открытии воинской части в Кяльбаджаре
26 июня 2022 г. 19:30
Президент ознакомился со строительством двух тоннелей на 13-м км автодороги Тоганалы-Кельбаджар в Гёйгёле
Президент ознакомился со строительством двух тоннелей на 13-м км автодороги Тоганалы-Кельбаджар в Гёйгёле
26 июня 2022 г. 19:28
Президент Ильхам Алиев посетил Гёйгёль, Кяльбаджар и Лачин
Президент Ильхам Алиев посетил Гёйгёль, Кяльбаджар и Лачин
26 июня 2022 г. 19:25
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 104-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 104-ю годовщину со дня создания
26 июня 2022 г. 00:00
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi