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Калын: РФ и Украина обменялись 200 пленными при посредничестве Турции

Калын: РФ и Украина обменялись 200 пленными при посредничестве Турции "При посредничестве Турции между Россией и Украиной состоялся обмен 200 военнопленных".
В регионе
22 сентября 2022 г. 02:18
Калын: РФ и Украина обменялись 200 пленными при посредничестве Турции

"При посредничестве Турции между Россией и Украиной состоялся обмен 200 военнопленных".

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Этот обмен, состоявшийся в результате напряженной дипломатической работы нашего президента (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.), является одним из важнейших результатов мирной дипломатии, проводимой нашей страной. Турция всегда выступает за мир", - отметил представитель главы государства.

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Версия на азербайджанском языке Kalın: “Rusiya və Ukrayna Ərdoğanın vasitəçiliyi ilə 200 əsiri dəyişdirib”

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