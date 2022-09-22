Калын: РФ и Украина обменялись 200 пленными при посредничестве Турции

"При посредничестве Турции между Россией и Украиной состоялся обмен 200 военнопленных".

"При посредничестве Турции между Россией и Украиной состоялся обмен 200 военнопленных".

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Этот обмен, состоявшийся в результате напряженной дипломатической работы нашего президента (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.), является одним из важнейших результатов мирной дипломатии, проводимой нашей страной. Турция всегда выступает за мир", - отметил представитель главы государства.