Калын: Путин хочет подписать с Западом большую сделку

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью, что, как понимает Анкара, российский лидер Владимир Путин хочет подписать с Западом новую большую сделку. Как сообщает Report об этом он заявил телеканалу CNN.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью, что, как понимает Анкара, российский лидер Владимир Путин хочет подписать с Западом новую большую сделку.



Как сообщает Report об этом он заявил телеканалу CNN.

Отчасти это, несомненно, относится и к Украине, - отметил Калын, добавив, что поэтому Турция продолжает считать, что есть вероятность возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта.



"Весь вопрос в том, когда мы к этому придем и сколько вреда будет причинено до этого", - сказал Калын.

Он также сказал, что по мнению Москвы, соглашения, которые заключены при президентах М.Горбачеве и Б.Ельцине, не отражают сегодняшнюю ситуацию и поэтому Россия хотела бы заключить новую сделку.