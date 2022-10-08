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Калын: Путин хочет подписать с Западом большую сделку

Калын: Путин хочет подписать с Западом большую сделку Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью, что, как понимает Анкара, российский лидер Владимир Путин хочет подписать с Западом новую большую сделку. Как сообщает Report об этом он заявил телеканалу CNN.
В регионе
8 октября 2022 г. 18:37
Калын: Путин хочет подписать с Западом большую сделку

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью, что, как понимает Анкара, российский лидер Владимир Путин хочет подписать с Западом новую большую сделку.

Как сообщает Report об этом он заявил телеканалу CNN.

Отчасти это, несомненно, относится и к Украине, - отметил Калын, добавив, что поэтому Турция продолжает считать, что есть вероятность возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта.

"Весь вопрос в том, когда мы к этому придем и сколько вреда будет причинено до этого", - сказал Калын.

Он также сказал, что по мнению Москвы, соглашения, которые заключены при президентах М.Горбачеве и Б.Ельцине, не отражают сегодняшнюю ситуацию и поэтому Россия хотела бы заключить новую сделку.

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