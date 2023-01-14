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Калын: Мировое сообщество не желает создавать условий для переговоров между Россией и Украиной

Калын: Мировое сообщество не желает создавать условий для переговоров между Россией и Украиной К сожалению, мировое сообщество не особо стремится создать условия для переговоров между Россией и Украиной.
В регионе
14 января 2023 г. 19:16
Калын: Мировое сообщество не желает создавать условий для переговоров между Россией и Украиной

К сожалению, мировое сообщество не особо стремится создать условия для переговоров между Россией и Украиной.

Как передает турецкое бюро Report, об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, США и западные страны, будучи основными акторами в планетарном масштабе, могут внести серьезный вклад в урегулирование конфликта.

Ибрагим Калын назвал неудачной попыткой намерения по мирному урегулированию без учетов интересов России. По его словам, после многочисленных потерь, конфликтующие стороны рано или поздно сядут за стол переговоров.

Представитель президента Турции считает, что гарантии ненападения РФ на Украину будут обеспечены лишь после того, как Украина откажется от планов войти НАТО.

"Если Россия объективно отнесется к мирному плану Зеленского, то это пойдет на пользу и самой России", - заключил И.Калын.

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Версия на азербайджанском языке Kalın: “Dünya ictimaiyyətində Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlar aparmaq istəyi yoxdur”

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