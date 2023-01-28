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Калын: Европа должна принять меры по защите Корана

Калын: Европа должна принять меры по защите Корана Странам Европы необходимо принять меры для недопущения новых акций по осквернению Корана, а не прикрываться свободой слова для оправдания своего бездействия.
В регионе
28 января 2023 г. 14:13
Калын: Европа должна принять меры по защите Корана

Странам Европы необходимо принять меры для недопущения новых акций по осквернению Корана, а не прикрываться свободой слова для оправдания своего бездействия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире 24 TV.

"Нельзя использовать свободу слова в качестве повода для оправдания этого позора, замалчивания, равно как для оскорбления, унижения, брани и нападок на священные ценности. Европа должна принять меры для недопущения таких нападений", - отметил Калын.

В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал политикой двойных стандартов позицию, которую Швеция и Дания заняли в вопросе проведенных на их территории "расистских и подлых" акций. Об этом он сказал в субботу в Стамбуле на встрече с представителями Академии молодых дипломатов. Трансляция выступления велась в Twitter министра.

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Версия на английском языке Kalin: Europe must take measures to protect Koran

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