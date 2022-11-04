Калын: Европа может получить российский газ через Турцию

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Европа может получить российский газ через «газовый хаб» в Турции, такая потребность есть.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Европа может получить российский газ через «газовый хаб» в Турции, такая потребность есть.

Как передает Report, об этом Калын рассказал в интервью телеканалу CNN Turk.

«Отказ Европы от российского газа будет нелегким процессом, он займет годы, поэтому сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», - заявил Калын.

Он также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco.

По его словам, у Турции есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и РФ по газу после урегулирования ситуации в Украине. Калын подчеркнул, что Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.