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Калын: Европа может получить российский газ через Турцию

Калын: Европа может получить российский газ через Турцию Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Европа может получить российский газ через «газовый хаб» в Турции, такая потребность есть.
В регионе
4 ноября 2022 г. 01:11
Калын: Европа может получить российский газ через Турцию

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Европа может получить российский газ через «газовый хаб» в Турции, такая потребность есть.

Как передает Report, об этом Калын рассказал в интервью телеканалу CNN Turk.

«Отказ Европы от российского газа будет нелегким процессом, он займет годы, поэтому сейчас Европе выгодней получить российский газ через Турцию, чем строить альтернативные маршруты», - заявил Калын.

Он также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco.

По его словам, у Турции есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и РФ по газу после урегулирования ситуации в Украине. Калын подчеркнул, что Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın sözçüsü: “Avropa Rusiya qazını Türkiyə vasitəsilə ala bilər”

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