Калын: Эрдоган проведет переговоры с Путиным перед церемонией на АЭС "Аккую"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Перед церемонией в АЭС "Аккую" президент проведет телефонный разговор с Путиным", - сказал Калын.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил о том, что Путин посетит Турцию и примет участие в церемонии.

В начале апреля министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил в интервью CNN Turk о том, что выработка электричества на АЭС начнется до конца апреля 2024 года.