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Каллас призвала Запад к "максимальному давлению" на Россию

Каллас призвала Запад к "максимальному давлению" на Россию Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с призывом к странам Запада оказать максимальное международное давление на Россию, чтобы остановить военные действия против Украины.
В регионе
25 мая 2025 г. 18:03
Каллас призвала Запад к максимальному давлению на Россию

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с призывом к странам Запада оказать максимальное международное давление на Россию, чтобы остановить военные действия против Украины.

Как передает Report, свое заявление в соцсети X она сделала после массированных ударов российских ВС по Украине.

"Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну", - отметила она.

По ее мнению, Россия стремится "уничтожить Украину", что подтверждают недавние масштабные атаки на украинской территории.

Глава европейской дипломатии ранее выражала недовольство тем, что Соединенные Штаты пока оказывают недостаточное давление на Москву в ходе переговоров по урегулированию конфликта. После новых ударов российской армии по Украине реакцию в своих обращениях выразили и украинские официальные лица, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу и президента Владимира Зеленского, который упрекнул США в молчании.

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Версия на азербайджанском языке Kallas Qərbi Rusiyaya maksimum təzyiq göstərməyə çağırıb

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