Каллас и Арагчи обсудили ядерную программу Тегерана

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросам ядерной программы.
Как передает Report, об этом Каллас сообщила в социальной сети X.
"Поговорила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы подчеркнуть поддержку ЕС дипломатических усилий по ядерной проблематике и деэскалации в регионе", - написала Каллас.
Она призвала Тегеран прекратить предполагаемую военную поддержку России, а также выразила обеспокоенность в связи с задержаниями граждан стран ЕС в Иране по обвинениям в шпионаже.
Каллас подчеркнула, что развитие отношений между ЕС и Ираном зависит от прогресса по этим направлениям.