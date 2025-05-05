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Каллас и Арагчи обсудили ядерную программу Тегерана

Каллас и Арагчи обсудили ядерную программу Тегерана Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросам ядерной программы.
В регионе
5 мая 2025 г. 15:00
Каллас и Арагчи обсудили ядерную программу Тегерана

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи по вопросам ядерной программы.

Как передает Report, об этом Каллас сообщила в социальной сети X.

"Поговорила с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, чтобы подчеркнуть поддержку ЕС дипломатических усилий по ядерной проблематике и деэскалации в регионе", - написала Каллас.

Она призвала Тегеран прекратить предполагаемую военную поддержку России, а также выразила обеспокоенность в связи с задержаниями граждан стран ЕС в Иране по обвинениям в шпионаже.

Каллас подчеркнула, что развитие отношений между ЕС и Ираном зависит от прогресса по этим направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Kallas İranın XİN rəhbəri ilə Tehranın nüvə proqramını müzakirə edib

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