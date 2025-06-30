Каллас: ЕС выделит Армении €270 млн до 2028 года на повышение устойчивости ее экономики

ЕС выделит Армении €270 млн до 2028 года

Европейский союз планирует до 2028 года предоставить Армении средства на сумму 270 млн евро на повышение устойчивости ее экономики.

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Европейский союз выделяет Армении 270 миллионов евро на программу повышения устойчивости и экономического роста на период с 2024 по 2027 год. Это обеспечит поддержку бизнесу, улучшит связь между Арменией и ЕС и будет содействовать усилиям по реформам. Но наши отношения выходят за рамки экономики. Мы также оказываем финансовую, жилищную и психосоциальную поддержку уязвимым слоям населения", - заявила Каллас.