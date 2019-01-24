Концерн "Калашников" подписал контракт на поставку Армении автоматов АК-12

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Армения закупит у концерна "Калашников" около 50 новых автоматов АК-12.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

"Контракт подписан, пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов. Они посмотрят, попробуют его в деле, и, надеемся, продолжат закупать", - рассказал изданию Дмитриев.

Он отметил, что Армения станет первой зарубежной страной, которая закупит автоматы АК-12.