Концерн "Калашников" подписал контракт на поставку Армении автоматов АК-12

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Армения закупит у концерна "Калашников" около 50 новых автоматов АК-12.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.
"Контракт подписан, пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов. Они посмотрят, попробуют его в деле, и, надеемся, продолжат закупать", - рассказал изданию Дмитриев.
Он отметил, что Армения станет первой зарубежной страной, которая закупит автоматы АК-12.
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