О нас

Каладзе: Победа "Грузинской мечты" на выборах важна для сохранения мира в стране

Каладзе: Победа "Грузинской мечты" на выборах важна для сохранения мира в стране Победа правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на парламентских выборах 2024 года важна для сохранения мира и экономического развития страны.
В регионе
11 сентября 2023 г. 10:59
Каладзе: Победа Грузинской мечты на выборах важна для сохранения мира в стране

Победа правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на парламентских выборах 2024 года важна для сохранения мира и экономического развития страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Мы планируем везде побывать в масштабах страны. Параллельно мы начинаем предвыборную подготовку. 2024 год – важный год для нашей страны, состоятся парламентские выборы, которые "Грузинская мечта" встретит подготовленной", - сказал он.

Парламентские выборы пройдут осенью следующего года полностью по пропорциональной системе. Это, по мнению экспертов, осложняет получение более половины депутатских мандатов одной партией, что необходимо для единоличного формирования правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kaladze: Victory of Georgian Dream in elections important for maintaining peace in country

Другие новости из категории

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
11 сентября 2023 г. 09:48
Россия предложила ряду стран полностью отменить туристические визы
Россия предложила ряду стран полностью отменить туристические визы
11 сентября 2023 г. 09:00
Сергей Собянин с большим отрывом переизбран на пост мэра Москвы
Сергей Собянин с большим отрывом переизбран на пост мэра Москвы
11 сентября 2023 г. 00:17
Министр разведки Ирана сообщил о предотвращении 400 взрывов на территории страны
Министр разведки Ирана сообщил о предотвращении 400 взрывов на территории страны
10 сентября 2023 г. 23:42
В Иране предупредили Армению - попытки привлечь в регион внешние силы потерпели крах
В Иране предупредили Армению - попытки привлечь в регион внешние силы потерпели крах
10 сентября 2023 г. 21:21
Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16
Анкара и Вашингтон обсудили поставки истребителей F-16
10 сентября 2023 г. 19:20
МИД: Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
МИД: Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
10 сентября 2023 г. 18:37
Шарль Мишель обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом азербайджано-армянские отношения
Шарль Мишель обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом азербайджано-армянские отношения
10 сентября 2023 г. 16:09
Эрдоган и Мишель обсудили шаги для полноправного членства Турции в ЕС
Эрдоган и Мишель обсудили шаги для полноправного членства Турции в ЕС
10 сентября 2023 г. 14:34
Источники опровергли информацию о скоплении Ираном войск на границе с Азербайджаном
Источники опровергли информацию о скоплении Ираном войск на границе с Азербайджаном
10 сентября 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi