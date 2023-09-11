Каладзе: Победа "Грузинской мечты" на выборах важна для сохранения мира в стране

Победа правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на парламентских выборах 2024 года важна для сохранения мира и экономического развития страны.

Победа правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на парламентских выборах 2024 года важна для сохранения мира и экономического развития страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Мы планируем везде побывать в масштабах страны. Параллельно мы начинаем предвыборную подготовку. 2024 год – важный год для нашей страны, состоятся парламентские выборы, которые "Грузинская мечта" встретит подготовленной", - сказал он.

Парламентские выборы пройдут осенью следующего года полностью по пропорциональной системе. Это, по мнению экспертов, осложняет получение более половины депутатских мандатов одной партией, что необходимо для единоличного формирования правительства.