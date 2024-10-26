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Каладзе: Оппозиция постарается накалять ситуацию на участках

Каладзе: Оппозиция постарается накалять ситуацию на участках Оппозиция Грузии постарается максимально накалять ситуацию вымышленными темами на участках.
В регионе
26 октября 2024 г. 11:10
Каладзе: Оппозиция постарается накалять ситуацию на участках

Оппозиция Грузии постарается максимально накалять ситуацию вымышленными темами на участках.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе, который проголосовал на третьем избирательном участке Сабуртало.

"Мы к этому готовы... Это радикальные силы, которые обречены на провал. Сегодня сделать выбор очень легко. С одной стороны - силы, которые прямо призывали нас вступить в войну, это силы, которые готовы обрушить всякое зло, грязь против народа и страны. Мы много раз видели их действия, когда они были у власти", - сказал он, отметив, что у граждан страны будет возможность сделать собственный выбор.


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Версия на азербайджанском языке "Gürcü Arzusu": Müxalifət məntəqələrdə gərginlik yaratmağa çalışacaq, buna hazırıq

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