Каладзе: Оппозиция постарается накалять ситуацию на участках

Оппозиция Грузии постарается максимально накалять ситуацию вымышленными темами на участках.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе, который проголосовал на третьем избирательном участке Сабуртало.
"Мы к этому готовы... Это радикальные силы, которые обречены на провал. Сегодня сделать выбор очень легко. С одной стороны - силы, которые прямо призывали нас вступить в войну, это силы, которые готовы обрушить всякое зло, грязь против народа и страны. Мы много раз видели их действия, когда они были у власти", - сказал он, отметив, что у граждан страны будет возможность сделать собственный выбор.