Каладзе: Оппозиция постарается накалять ситуацию на участках

Оппозиция Грузии постарается максимально накалять ситуацию вымышленными темами на участках.

Оппозиция Грузии постарается максимально накалять ситуацию вымышленными темами на участках.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе, который проголосовал на третьем избирательном участке Сабуртало.

"Мы к этому готовы... Это радикальные силы, которые обречены на провал. Сегодня сделать выбор очень легко. С одной стороны - силы, которые прямо призывали нас вступить в войну, это силы, которые готовы обрушить всякое зло, грязь против народа и страны. Мы много раз видели их действия, когда они были у власти", - сказал он, отметив, что у граждан страны будет возможность сделать собственный выбор.



