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Каладзе: Грузия обеспечит свою армию всем необходимым и без помощи ЕС

Каладзе: Грузия обеспечит свою армию всем необходимым и без помощи ЕС Власти Грузии обеспечат свои вооруженные силы всем необходимым, несмотря на решение Евросоюза заморозить выделение 30 млн евро, предназначенных министерству обороны страны.
В регионе
10 июля 2024 г. 02:06
Каладзе: Грузия обеспечит свою армию всем необходимым и без помощи ЕС

Власти Грузии обеспечат свои вооруженные силы всем необходимым, несмотря на решение Евросоюза заморозить выделение 30 млн евро, предназначенных министерству обороны страны.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе.

"Мы получали благодарности за то, что наши военные в миротворческих миссиях были представлены в большем количестве, чем страны НАТО. А сегодня Евросоюз выступает и говорит, что аннулирует деньги для военных и отдает их [экс-омбудсмену Грузии Нино] Ломджарии и [представительнице НПО Эке] Гигаури. Армия ничего не потеряет. Власть сделает все, чтобы армия получила все необходимое, чтобы быть на высоте", - сказал Каладзе.

"Власть защищает суверенитет этой страны, государственность, каждого гражданина нашей страны. Мир будет сохранен ценою жизни. Мы не планируем подключаться ни к каким санкциям. Нам нужна стабильность и развитие страны", - заключил генсек партии.

Отметим, что 9 июля посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский сообщил о решении заморозить 30 млн евро, которые планировалось выделить Министерству обороны Грузии. По его словам, процесс вступления республики в ЕС также приостановлен.

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