Каладзе: Cоглашение с "Газпромом" пока не достигнуто

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Окончательного соглашения по вопросам транзита российского газа в Армению через Грузию грузинская сторона и "Газпром" пока не достигли и переговоры будут продолжены.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сегодня заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе по итогам встречи с представителями российской компании.

"Переговоры пока продолжаются и пока мы не достигли общего соглашения. Думаю, что в ближайшем будущем, наверно, мы закончим переговоры и достигнем результата", - заявил Каладзе журналистам, после встречи с послом ЕС Яношем Херманом.