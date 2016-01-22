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    Каладзе: Cоглашение с "Газпромом" пока не достигнуто

    Думаю, что в ближайшем будущем мы достигнем результата

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Окончательного соглашения по вопросам транзита российского газа в Армению через Грузию грузинская сторона и "Газпром" пока не достигли и переговоры будут продолжены. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сегодня заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе по итогам встречи с представителями российской компании.

    "Переговоры пока продолжаются и пока мы не достигли общего соглашения. Думаю, что в ближайшем будущем, наверно, мы закончим переговоры и достигнем результата", - заявил Каладзе журналистам, после встречи с послом ЕС Яношем Херманом.

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