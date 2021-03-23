Каким видится экономическое будущее Южного Кавказа

"Три государства Южного Кавказа - Азербайджан, Армения и Грузия обладают огромным политическим и экономическим потенциалом, который сегодня практически не используется"

Часть специалистов все активнее говорят о необходимости углубления экономических связей стран Южного Кавказа. Они видят реальную возможность углубить связи между странами региона и превратить Тбилиси в площадку для диалога по экономическим вопросам. Речь также идет о единой экономической зоне Южного Кавказа, где Азербайджан, Армения и Грузия смогут вести торговлю без таможенных пошлин и получать больше экономических выгод.

Как заявил report.ge экономист Демур Гиорхелидзе, правительства этих стран должны будут принимать взвешенные решения, и сотрудничать, что усилит геополитическую роль региона.

"Три государства Южного Кавказа - Азербайджан, Армения и Грузия обладают огромным политическим и экономическим потенциалом, который сегодня практически не используется. Это единое геополитическое пространство, где могут происходить все основные события мировой политики, для достижения этого достаточно 30-40 лет. Мы находимся в эпицентре этой глобальной политики, если мы хотим сохранить и развивать государственность, то не будем находиться в конфронтационном режиме, тогда у нас все получится. У нас исторически сложились тесные отношения с Азербайджаном и Арменией. Я глубоко убежден, что никакая европейская толерантность не может сравниться с тбилисской толерантностью, потому что у нас есть пример, когда основные религиозные конфессии мирно сосуществуют на небольшой территории, их отношения упорядочены и нам ничего не угрожает, если мы не будем искусственно обострять эти связи", - сказал Гиорхелидзе и добавил, что экономика играет важную роль в углублении этих отношений, и благодаря правильной политике можно получить трехсторонние выгоды, которые определят устойчивость стран в регионе.

"Мы должны использовать экономику как усилитель благ и отношений. В противном случае мы не получим взаимную выгоду и прибыльность. Без этого фактора не строится политика. Таким образом, необходимо, чтобы главы государств и правительств договорились об углублении свободных экономических связей с целью снятия таможенных барьеров в торговых отношениях. Несмотря на напряженность, которая сейчас есть в мире, мы сможем построить мирную платформу, встать на путь великого развития. Этот регион может стать финансовой гаванью для привлечения крупных финансов и дальнейшего развития", - сказал Report.ge Демур Гиорхелидзе.

Экономист убежден, что эту суть и значение этой идеи понимают в Азербайджане и Армении, но также осознают и препятствия, которые создает глобализация.

"У стран региона есть единый аргумент: дадут ли нам большие страны свободу действий. Однако, если мы, все 3 государства не определимся, если у нас не будет единства, если мы не подчеркнем однозначно, что хотим видеть Южный Кавказ мирным, экономически развитым и политически стабильным, ничего не выйдет. К сожалению, у нас нет тесных отношений. Экономический фактор, определяющий эти соображения, - это та основа, на которой устанавливаются взаимовыгодные связи. Речь идет не только о получении выгоды, но и о налаживании отношений друг с другом. Даже этой ситуации, когда Армения и Азербайджан недавно пережили очень серьезную войну. Несколько дней назад на международной конференции представители Азербайджана и Армении говорили о сотрудничестве и будущем, о нормализации отношений, которые, как мы надеемся, приведут к единству и укреплению экономики", - сказал экономист.

Правительство Грузии также говорит об укреплении союза стран Южного Кавказа. Министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил несколько дней назад, что Тбилиси готов играть роль посредника и способствовать тесному сотрудничеству между странами региона, что в будущем создаст совершенно новую геополитическую картину. Лидеры стран, вероятно, выскажут свое мнение о том, готовы ли они начать новый этап сотрудничества.

Аналогичное предложение было сделано министром иностранных дел Грузии во время личной встречи с министром иностранных дел Турции.