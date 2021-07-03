Как проходит массовая вакцинация от COVID-19 в Москве?

За минувшие сутки в России от заражения коронавирусной инфекцией умерли 679 человек

За минувшие сутки в России от заражения коронавирусной инфекцией умерли 679 человек. Как сообщает российское бюро Report, это новый максимум, установленный с начала пандемии.

Во избежание новых заражений в Москве продолжается массовая вакцинация граждан от коронавируса. Как сообщалось ранее, посещение ресторанов и кафе теперь доступно только по предоставлению специального QR-кодов, который выдаётся после вакцинации, а проведение массовых мероприятий возможно при численности менее 500 зрителей.

Российское бюро Report побывало в одной из точек вакцинации в центре Москвы, в торговом доме ГУМ, где за последнюю неделю количество вакцинированных в день увеличилось более, чем в 3 раза.

В основном, в России применяют двухкомпонентную вакцину "Спутник-V". По словам врачей, это наиболее изученная вакцина, по которой были проведены масштабные клинические испытания.

Пришедший на вакцинацию должен иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС. Перед применением вакцины пациенты проходят осмотр у врача на выявление противопоказаний, после чего в отдельном кабинете им делают прививку. Весь процесс занимает не более 5 минут. После вакцинации пациент должен находиться 30 минут под наблюдением медицинского персонала.

"Это неизбежно, если мы хотим спастись от дальнейшего распространения коронавируса", -говорят вакцинированные.

После прививки они чувствовали себя хорошо.

Главный врач московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова подчеркнула, что пандемию можно остановить только путём массовой вакцинации: "Нам нужно остановить эту эпидемию. Более эффективного способа ее остановить, чем вакцинация, нет. Мы наблюдаем появление новых штаммов. В условиях постоянно меняющейся ситуации у нас нет четкого понимания, кроме того, что мы должны иметь серьезную иммунную защиту, чтобы остановить распространение этой эпидемии".