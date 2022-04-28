Как армянин Кеосаян портит многолетние отношения казахстанцев и россиян

Высказывания российского телеведущего армянского происхождения Тиграна Кеосаяна о Казахстане вызвали очень негативную реакцию со стороны казахстанского народа и правительства.

Высказывания российского телеведущего армянского происхождения Тиграна Кеосаяна о Казахстане вызвали бурю негодования со стороны казахстанцев.

Как передает Report, в своем выступлении Кеосаян, с чьим мнением не считаются и в самой России, обвинил Казахстан в предательстве, высказался очень оскорбительно по отношению к самому народу, а также откровенно пригрозил стране войной.

«На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну, и думаю нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений», - сказал сделавший себе "имя" на оскорбительных высказываниях в адрес отдельных личностей, стран и целых народов Кеосаян.

В ответ на это, по словам официального представителя казахстанского МИДа Айбека Смадиярова, Казахстан не исключает введение запрета на въезд в республику этого, с позволения сказать, телеведущего, а также считает, что такое высказывание "не соответствует духу и содержанию сотрудничества" между Казахстаном и Россией, имеющих договоренности на уровне глав государств.

В ответ на столь агрессивные и провокационные заявления армянского "интеллигента" своими мыслями поделились деятели искусства и культуры Казахстана, журналисты и ведущие, а страницы социальных сетей просто взорвала волна негодования его беспардонностью.

Актер и режиссер Досхан Жолжаксынов опубликовал видео, в котором заявил «По-моему, ты олицетворяешь подлого Муссолини. Ты много на себя берешь. Во-первых, ты не Россия, во-вторых, если ты силен, то обратись к высшему эшелону власти, а народ мой не трогай». Он также обвинил его в разжигании межнациональной ненависти, трусости и отметил, что Россия не нуждается в таких подхалимах.

По словам общественного деятеля и предпринимателя Армана Шураева, который комментируя слова Кеосаяна об отмене дня победы в Казахстане, заявил, что ждет другой победы. "Что касается того, что мы не празднуем День победы, отменили парад, я могу сказать, что мы все-казахи, практически 100%, ждем победы Украины над Россией, и этот день победы мы с радостью будем отмечать", - заявил он на своем Youtube- канале.

Казахстан и Россия на протяжении многих лет являются партнерами и тесно сотрудничают. Однако столь оскорбительные и высокомерные высказывания российского телеведущего армянского происхождения Тиграна Кеосаяна наносят сильный удар если не по сотрудничеству между правительствами, то точно по отношениям между народами. Об этом свидетельствуют многочисленные неодобрительные высказывания как известных казахстанцев, так и обычных граждан этой страны.