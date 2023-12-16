О нас

Как Гейдар Алиев спас Украину от кризиса? - РАССКАЗАЛ БЫВШИЙ ПОСОЛ

Как Гейдар Алиев спас Украину от кризиса? - РАССКАЗАЛ БЫВШИЙ ПОСОЛ Украинский дипломат Борис Алексенко, занимавший в советское время различные высокие посты в Азербайджане, известен как первый посол независимой Украины в Азербайджане. В беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report Алексенко рассказал о своих
В регионе
16 декабря 2023 г. 11:42
Как Гейдар Алиев спас Украину от кризиса? - РАССКАЗАЛ БЫВШИЙ ПОСОЛ

Бывший украинский дипломат Борис Алексенко, занимавший в советское время различные высокие посты в Азербайджане, известен как первый посол независимой Украины в Азербайджане. В беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report Алексенко рассказал о своих воспоминаниях об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве.

Алексенко родился в Сумской области Украины. В 1961 году после окончания Сумского машиностроительного техникума поступил в Азербайджанский политехнический институт (ныне Азербайджанский технический университет). По окончании которого в 1970 году он получил назначение в одно из местных предприятий, работал металлургом на Бакинском машиностроительном заводе, расположенном в Сабунчинском районе Баку. Затем он занимал различные должности в Азербайджане.

"Я благодарен судьбе за встречу с великим азербайджанцем Гейдаром Алиевым", - сказал он.

Алексенко рассказал, что будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР Гейдар Алиев оказывал поддержку многим народам, в том числе украинскому.

"Когда Гейдар Алиев работал в Москве, он занимался вопросами транспорта, легкой промышленности. В то время Украина обладала большим потенциалом в сфере машиностроения, и Гейдар Алиев это почувствовал, внес большой вклад в развитие наших предприятий в сферах металлургии, машиностроения, а также научно-производственного Биозавода имени Фрунзе, который производит оборудование для нефтегазовой отрасли. Он многое сделал для Украины", - добавил Алексенко.

По его словам, Гейдар Алиев также оказал серьезное влияние на развитие украинских предприятий легкой промышленности.

После распада СССР Алексенко вновь вернулся в Азербайджан и был назначен временным поверенным в делах посольства Украины. Тогда его пути вновь пересеклись с великим лидером Гейдаром Алиевым.

"За этот период мы подписали много документов. Одним из них стал основной документ о стратегическом сотрудничестве и взаимопомощи между армиями Азербайджана и Украины", - сказал он.

Алексенко напомнил, что был назначен первым послом независимой Украины в Азербайджане в 1998 году: "Мне было легко работать послом в Азербайджане, потому что национальные интересы наших стран совпадают".

Бывший посол отметил, что Гейдар Алиев сделал очень многое для украинского народа: "Я расскажу вам важные факты. В 2001 году в Украине возник дефицит дизельного топлива, потому Россия перестала поставлять его нам. Я обратился к Гейдару Алиеву и объяснил ситуацию. Он позвонил премьер-министру Артуру Расизаде, и поручил поставить в Украину 100 тысяч тонн дизельного топлива. К сожалению, мы не могли оплатить долг за это топливо. И даже спустя долгое время правительство Азербайджана не стало просить Украину погасить этот долг. Вот так нас спас Гейдар Алиев".

Алексенко также рассказал, что когда Россия перекрыла железнодорожное сообщение между Украиной и Азербайджаном, и тем самым перекрыла пути для поставок украинской продукции на рынки восточных стран, вновь на помощь украинскому народу пришел Гейдар Алиев.

"Украина оказалась в сложной ситуации, могла столкнуться с дефицитом. Мы не могли обеспечить поставки в нашу страну ряда разновидностей продукции, например, металла. Мы обратились за помощью к Азербайджану. Гейдар Алиев помог нам наладить поставки через порты в Баку и в Поти (Грузия). Таким образом он вновь спас Украину от кризиса", - сказал Алексенко.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоFormer envoy reveals how Heydar Aliyev saved Ukraine from crisis
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Ukraynanı böhrandan necə xilas edib? - KEÇMİŞ SƏFİR DANIŞIR

Другие новости из категории

В Иране казнен обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля
В Иране казнен обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля
16 декабря 2023 г. 12:13
Увеличился объем денежных переводов в Грузию из-за рубежа
Увеличился объем денежных переводов в Грузию из-за рубежа
16 декабря 2023 г. 10:23
Глава МИД КНР провел первое заседание комиссии с Саудовской Аравией и Ираном
Глава МИД КНР провел первое заседание комиссии с Саудовской Аравией и Ираном
16 декабря 2023 г. 07:42
В Забайкалье опрокинулся Урал с 27 рабочими
В Забайкалье опрокинулся "Урал" с 27 рабочими
16 декабря 2023 г. 05:15
В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя
В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя
15 декабря 2023 г. 23:15
Гарибашвили: Грузия заслуженно получила статус кандидата в ЕС
Гарибашвили: Грузия заслуженно получила статус кандидата в ЕС
15 декабря 2023 г. 20:55
Галузин: Россия настроена на продолжение активной работы в формате 3+3
Галузин: Россия настроена на продолжение активной работы в формате "3+3"
15 декабря 2023 г. 20:18
В Украине депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии, есть пострадавшие
В Украине депутат взорвал гранаты прямо во время заседания сессии, есть пострадавшие
15 декабря 2023 г. 17:51
Лавров: Союзнические связи с Арменией проходят испытания на прочность
Лавров: Союзнические связи с Арменией проходят испытания на прочность
15 декабря 2023 г. 17:36
Саносян: Армения готова установить 7 КПП на границах с Азербайджаном и Турцией
Саносян: Армения готова установить 7 КПП на границах с Азербайджаном и Турцией
15 декабря 2023 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi