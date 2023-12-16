Как Гейдар Алиев спас Украину от кризиса? - РАССКАЗАЛ БЫВШИЙ ПОСОЛ

Украинский дипломат Борис Алексенко, занимавший в советское время различные высокие посты в Азербайджане, известен как первый посол независимой Украины в Азербайджане. В беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report Алексенко рассказал о своих

Бывший украинский дипломат Борис Алексенко, занимавший в советское время различные высокие посты в Азербайджане, известен как первый посол независимой Украины в Азербайджане. В беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report Алексенко рассказал о своих воспоминаниях об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве.

Алексенко родился в Сумской области Украины. В 1961 году после окончания Сумского машиностроительного техникума поступил в Азербайджанский политехнический институт (ныне Азербайджанский технический университет). По окончании которого в 1970 году он получил назначение в одно из местных предприятий, работал металлургом на Бакинском машиностроительном заводе, расположенном в Сабунчинском районе Баку. Затем он занимал различные должности в Азербайджане.

"Я благодарен судьбе за встречу с великим азербайджанцем Гейдаром Алиевым", - сказал он.

Алексенко рассказал, что будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР Гейдар Алиев оказывал поддержку многим народам, в том числе украинскому.

"Когда Гейдар Алиев работал в Москве, он занимался вопросами транспорта, легкой промышленности. В то время Украина обладала большим потенциалом в сфере машиностроения, и Гейдар Алиев это почувствовал, внес большой вклад в развитие наших предприятий в сферах металлургии, машиностроения, а также научно-производственного Биозавода имени Фрунзе, который производит оборудование для нефтегазовой отрасли. Он многое сделал для Украины", - добавил Алексенко.

По его словам, Гейдар Алиев также оказал серьезное влияние на развитие украинских предприятий легкой промышленности.

После распада СССР Алексенко вновь вернулся в Азербайджан и был назначен временным поверенным в делах посольства Украины. Тогда его пути вновь пересеклись с великим лидером Гейдаром Алиевым.

"За этот период мы подписали много документов. Одним из них стал основной документ о стратегическом сотрудничестве и взаимопомощи между армиями Азербайджана и Украины", - сказал он.

Алексенко напомнил, что был назначен первым послом независимой Украины в Азербайджане в 1998 году: "Мне было легко работать послом в Азербайджане, потому что национальные интересы наших стран совпадают".

Бывший посол отметил, что Гейдар Алиев сделал очень многое для украинского народа: "Я расскажу вам важные факты. В 2001 году в Украине возник дефицит дизельного топлива, потому Россия перестала поставлять его нам. Я обратился к Гейдару Алиеву и объяснил ситуацию. Он позвонил премьер-министру Артуру Расизаде, и поручил поставить в Украину 100 тысяч тонн дизельного топлива. К сожалению, мы не могли оплатить долг за это топливо. И даже спустя долгое время правительство Азербайджана не стало просить Украину погасить этот долг. Вот так нас спас Гейдар Алиев".

Алексенко также рассказал, что когда Россия перекрыла железнодорожное сообщение между Украиной и Азербайджаном, и тем самым перекрыла пути для поставок украинской продукции на рынки восточных стран, вновь на помощь украинскому народу пришел Гейдар Алиев.

"Украина оказалась в сложной ситуации, могла столкнуться с дефицитом. Мы не могли обеспечить поставки в нашу страну ряда разновидностей продукции, например, металла. Мы обратились за помощью к Азербайджану. Гейдар Алиев помог нам наладить поставки через порты в Баку и в Поти (Грузия). Таким образом он вновь спас Украину от кризиса", - сказал Алексенко.