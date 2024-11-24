Как армянские компании помогают России обходить санкции на торговлю золотом

Армянские компании помогают России обходить западное эмбарго на торговлю золотом.

Армянские компании помогают России обходить западное эмбарго на торговлю золотом.

Как сообщает Report , к такому выводу пришли издания The Insider и Hetq по итогам масштабного журналистского расследования.

Отмечается, что за этими компаниями стоят влиятельные в стране политики и бизнесмены. С 2022 года в Армению ввозят золото на миллиарды долларов, однако драгметалл не остается в стране — объемы его экспорта в ОАЭ также беспрецедентны. При этом из ОАЭ в Армению идет поток, предположительно, наличных денег и ценных бумаг. Российскому бизнесу выгодно торговать золотом через Армению, поскольку в стране не взимается экспортная пошлина на золото, а торговля через частных лиц позволяет обойти санкции.

В июне 2022 года после начала войны в Украине США ввели запрет на импорт российского золота. Технически это эмбарго распространяется только на импорт в США. Однако если другая страна покупает это "грязное" золото, она не может продать его в США. Это, в свою очередь, означает, что банки не будут покупать его для инвестиций или торговли. Таким образом, в отличие от ограничений на импорт других товаров, американское эмбарго на банковское золото автоматически становится глобальным.

В 2022-2023 годах поток российского золота, как утверждают авторы материала, сместился на Восток. До начала полномасштабной войны в Украине его экспорт осуществлялся в основном в Великобританию, но с 2022 года основными получателями стали ОАЭ и Гонконг. Однако, как показывают данные, в апреле 2023 года эти потоки прекратились. С тех пор ни одна унция российского золота не была экспортирована за пределы возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По данным российской таможни, полученным The Insider, в 2020 году Россия продала золота за пределы ЕАЭС на сумму 18 млрд долларов, а в 2021 году — на 17 млрд долларов. В следующем году этот показатель снизился до 7 млрд долларов, а в 2023 году — до 2 млрд долларов. В апреле 2023 года, как уже упоминалось, экспорт за пределы ЕАЭС был прекращен, после чего Армения стала крупным экспортером золота, которое практически в полном объеме ввозилось из РФ.

По данным Таможенной службы Армении, Ереван резко увеличил импорт золота в 2023 году, и в первой половине 2024 года он достиг 4,4 млрд долларов (около 66 тонн). Цифры не охватывают обработанное золото, которое почти полностью импортировалось из России. В первой половине этого года из Армении было экспортировано золота на сумму 4,1 млрд долларов (59 тонн). Это подтверждается также информацией из базы данных ООН Comtrade.

Стоит отметить, что Армения экспортировала золото и до 2022 года, однако добытое только в стране и объемом значительно меньше реэкспортированного за последние два года.

Среди крупнейших импортеров российского золота в Армению в 2024 году (речь идет о компаниях, импортировавших золото на сумму более 100 миллионов долларов в январе-мае 2024 года) — компании, аффилированные с видными армянскими политиками и олигархами, а также предприятия, имеющие связи с Россией.

Одной из крупнейших компаний-импортеров золота в Армении является ООО "Ереванский ювелирный завод" (ЕЮЗ), связанное с семьей Хачатура Сукиасяна, члена правящей партии "Гражданский договор". Завод закупил золото у примерно трех десятков российских компаний.

Российские бизнесмены использовали Армению как транзитную страну для экспорта золота, поскольку Россия ввела таможенную пошлину на экспорт золота. Однако запрет не распространяется на экспорт в страны ЕАЭС, такие как Армения.

Большинство компаний в Армении, занимающихся торговлей золотом, были открыты после 2022 года, то есть они были созданы специально для экспорта санкционного российского золота в другие страны. Их имена малоизвестны, но по данным ряда источников, пожелавших остаться анонимными, за ними стоят бывшие армянские чиновники, которые, так или иначе, содействовали получению лицензий и беспрепятственному экспорту.

По данным Таможенной службы Армении, 64% от $4,1 млрд золота (59 тонн), экспортированного из Армении в первой половине 2024 года, было вывезено в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а остальная часть — в Гонконг и Китай.

Центральный банк Армении, как отмечают авторы расследования, не публикует статистику о том, сколько денег юридические лица перевели за рубеж и сколько получили. Поэтому отсутствие данных не позволяет нам определить, какое движение денег было зафиксировано в условиях резкого увеличения торговли золотом. Эксперты не исключают, что эти суммы были получены и переведены через банковскую систему Армении, а также вероятность того, что российские бизнесмены могут оставлять полученные от вывезенного ими золота деньги за рубежом, инвестируя их в различные сферы.

Примечательно, что Армения стала транзитной страной не только для экспорта российского золота и ювелирных изделий, но и для поставок алмазов.