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Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку

Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку Спасатели из Азербайджана оказывают огромную помощь в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше.
В регионе
7 февраля 2023 г. 17:13
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку

Спасатели из Азербайджана оказывают огромную помощь в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше.

Об этом сообщил анкарское бюро Report депутат Великого национального собрания Турции от правящей Партии справедливости и развития (AKP) в регионе Кахраманмараш Ахмет Оздемир.

Он отметил, что в самые тяжелые дни Азербайджан и Турция оказывают друг другу поддержку: "После землетрясения Азербайджан первым предложил Турции свою помощь. Я благодарю Азербайджан за эту поддержку".

Турецкий депутат заявил, что в настоящее время спасатели продолжают поисково-спасательные операции на бульваре Азербайджан в Кахраманмараша: ”Здесь очень много разрушенных зданий".

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Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraşın deputatı: "Azərbaycanlı xilasedicilər axtarış-xilasetmə əməliyyatlarında dəstəklərini əsirgəmirlər”

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