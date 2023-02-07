Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку

Спасатели из Азербайджана оказывают огромную помощь в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше.

Спасатели из Азербайджана оказывают огромную помощь в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше.

Об этом сообщил анкарское бюро Report депутат Великого национального собрания Турции от правящей Партии справедливости и развития (AKP) в регионе Кахраманмараш Ахмет Оздемир.

Он отметил, что в самые тяжелые дни Азербайджан и Турция оказывают друг другу поддержку: "После землетрясения Азербайджан первым предложил Турции свою помощь. Я благодарю Азербайджан за эту поддержку".

Турецкий депутат заявил, что в настоящее время спасатели продолжают поисково-спасательные операции на бульваре Азербайджан в Кахраманмараша: ”Здесь очень много разрушенных зданий".