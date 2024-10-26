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Каха Каладзе заявил, что оппозиция не в силах устроить переворот в Грузии

Каха Каладзе заявил, что оппозиция не в силах устроить переворот в Грузии Оппозиционные партии в Грузии не пользуются поддержкой народа, они не смогут устроить в стране переворот или революцию.
В регионе
26 октября 2024 г. 23:43
Каха Каладзе заявил, что оппозиция не в силах устроить переворот в Грузии

Оппозиционные партии в Грузии не пользуются поддержкой народа, они не смогут устроить в стране переворот или революцию.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"У оппозиции нет возможностей устроить в стране переворот или революцию. Когда ты устраиваешь переворот, должен пользоваться поддержкой общества и народа. Сегодня оппозиция, эта радикальная группировка побеждена. Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень жесткая реакция", - сказал Каладзе.

По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия получает 52,99% голосов, что примерно соответствует 90-91 мандату в парламенте. Это дает ей право единолично сформировать правительство, но в парламенте у нее не будет конституционного большинства.

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Версия на азербайджанском языке Kaxa Kaladze Gürcüstan müxalifətinə xəbərdarlıq edib

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