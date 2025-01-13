Каха Каладзе: В Грузии не будет революции

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что любой гражданин в спокойной обстановке может выражать свое мнение, однако устраивать революцию в стране никому не позволят.

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что любой гражданин в спокойной обстановке может выражать свое мнение, однако устраивать революцию в стране никому не позволят.

Как передает Report, об этом Каладзе сказал журналистам.

"Любой человек может выражать свое мнение в спокойной обстановке, однако, когда переходишь на насилие, возникает желание устроить революцию, переворот в стране, не получится, друзья", - сказал он.

По словам Каладзе, на парламентских выборах, которые прошли в Грузии 26 октября 2024 года, победила "Грузинская мечта". Он призвал оппозицию смириться с поражением.

"Есть государственность, и революция не пройдет. Существуют выборы, и власть меняется с их помощью. Вы проиграли на выборах. Вас победил грузинский народ. 1 200 000 человек поддержали мир и сказали нет фашизму", - добавил мэр Тбилиси.

Политик напомнил оппозиции, что ее представители тоже являются гражданами Грузии и они должны соблюдать законы республики, в противном случае соответствующие ведомства всегда будут реагировать на их действия.