Каха Каладзе: Резолюция Европарламента по Грузии не имеет никакой ценности

Резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" не имеет ничего общего с демократией и европейскими ценностями.

Резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" не имеет ничего общего с демократией и европейскими ценностями.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Все это... не представляет никакой ценности. В очередной раз повторили, что Саакашвили должен быть безоговорочно освобожден – можете себе представить?! Нам говорят безоговорочно освободить человека, который совершил преступления", - заявил Каладзе.

Он также подчеркнул, что от введения антироссийский санкций пострадала бы экономика Грузии.

"Мы знаем, что такое война, сколько бед она приносит. Мы знаем, к чему могут привести санкции. Если бы мы были слабой властью, испугались бы некоторых и присоединились к санкциям, пострадал бы крестьянин, который трудится", - сказал Каладзе.

Напомним, что сегодня депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с отступлением от демократии в Грузии и потребовали заморозить европейское финансирование Тбилиси.