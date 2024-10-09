Каха Каладзе: Резолюция Европарламента по Грузии не имеет никакой ценности

Резолюция Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" не имеет ничего общего с демократией и европейскими ценностями.
Как передает местное бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Все это... не представляет никакой ценности. В очередной раз повторили, что Саакашвили должен быть безоговорочно освобожден – можете себе представить?! Нам говорят безоговорочно освободить человека, который совершил преступления", - заявил Каладзе.
Он также подчеркнул, что от введения антироссийский санкций пострадала бы экономика Грузии.
"Мы знаем, что такое война, сколько бед она приносит. Мы знаем, к чему могут привести санкции. Если бы мы были слабой властью, испугались бы некоторых и присоединились к санкциям, пострадал бы крестьянин, который трудится", - сказал Каладзе.
Напомним, что сегодня депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с отступлением от демократии в Грузии и потребовали заморозить европейское финансирование Тбилиси.