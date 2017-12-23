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    Кадыров заявил о запуске собственной чеченской соцсети Mylistory

    Сотрудникам Госдепа вход в новую соцсеть разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской Республики

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разработке в республике новой социальной сети после блокировки его страницы в Instagram. Об этом он написал в Telegram, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    "В ночь на субботу исчезла моя страница в Instagram, аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому Instagram обязан был обеспечить безопасность. Мне стало известно, что в Чечне в стадии тестирования находится новая социальная сеть @Mylistory, которая ни в чем не уступает заморским. Она начнет функционировать после нового года", - написал Кадыров. По словам политика, после обращения в службу поддержки соцсети ответа не последовало.

    Сразу после того как страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны, он завел аккаунт в социальной сети Mylistory.

    "Дорогие друзья, я создал личный аккаунт kadyrov_95 в Mylistory. Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении", - написал политик. 

    Глава региона добавил, что сотрудникам Госдепа "вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской Республики".

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