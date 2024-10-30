Кадыров: В результате атаки БПЛА в Чечне пострадали украинские пленные

Украинские военнопленные пострадали в результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне.
Как передает
"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам", - написал он.
По его словам, атака на РУС только "раззадорит чеченских бойцов в зоне СВО".
"Чеченский народ никогда не позволял и не позволит никому посягать на свое. У нас есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы противостоять врагам нашего государства", - добавил Кадыров.