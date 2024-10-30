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Кадыров: В результате атаки БПЛА в Чечне пострадали украинские пленные

Кадыров: В результате атаки БПЛА в Чечне пострадали украинские пленные Украинские военнопленные пострадали в результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне.
В регионе
30 октября 2024 г. 02:07
Кадыров: В результате атаки БПЛА в Чечне пострадали украинские пленные

Украинские военнопленные пострадали в результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) в Чечне.

Как передает Report, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам", - написал он.

По его словам, атака на РУС только "раззадорит чеченских бойцов в зоне СВО".

"Чеченский народ никогда не позволял и не позволит никому посягать на свое. У нас есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы противостоять врагам нашего государства", - добавил Кадыров.

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Версия на азербайджанском языке Kadırov Çeçenistana dron hücumu nəticəsində ukraynalı əsirlərin zərər çəkdiyini iddia edib

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